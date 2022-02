Arriva il Ciclone di Carnevale: domenica il maltempo in Sicilia

Il Ciclone di Carnevale sarà il protagonista del prossimo fine settimana. Si stratta della più potente perturbazione di questo inverno, capace di scaricare 50-70 cm di neve fresca sull'Appennino Centrale. Prudenza massima, anche per le raffiche di vento di Bora o Tramontana, che saranno impetuose fino a martedì. Antonio Sanò, direttore e fondatore de iLMeteo.it, conferma il forte peggioramento meteo in arrivo su tutta l’Italia: nelle prossime ore le prime piogge bagneranno Liguria di levante, Alta Toscana e Friuli Venezia Giulia. Dal pomeriggio-sera il peggioramento sarà più marcato con maltempo su tutta la fascia adriatica centro-settentrionale: vento, freddo, pioggia e anche neve fin sulle basse colline di Emilia Romagna e Marche.

Domani il maltempo sarà forte sulle regioni centrali, in particolare su quelle adriatiche, e al Sud, Campania in primis: la neve è attesa in calo fino a bassa quota tra Marche, Abruzzo e Molise con accumuli abbondantissimi.

Domenica, con il sole del Nord in espansione verso il centro tirrenico, è previsto maltempo dall’Abruzzo fino alla Sicilia con l’inverno che avrà ripreso il suo posto; invece di 28 gradi il prossimo lunedì potremo trovare la neve fin sulle coste adriatiche.

