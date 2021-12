In Sicilia fine anno col sole, il 31 dicembre e Capodanno temperature vicino ai 20 gradi

Un fine 2021 e un inizio 2022 caratterizzato dal bel tempo, con temperature sopra la media, con sole e poche perturbazioni. Previsioni del tempo positive, molto positive, per la Sicilia per i prossimi giorni, con un'assenza di nuvole che da domani, quando finirà quella che dovrebbe essere l'ultima perturbazione dell'anno, durerà fino al 3 o 4 gennaio. Dopo ci dovrebbe essere una perturbazione dal nord Europa che ristabilirà i valori.

A dirlo è Vincenzo Insinga di 3bmeteo: "Sulle regioni centrali e meridionali le temperature potranno sfiorare anche i 20-21°C. L'alta pressione raggiungerà l’Italia domani, dopo aver attraversato anche la Penisola Iberica, e si tratterrà sull’Italia fin dopo il Capodanno".

Cambierà anche il contesto climatico che sarà caratterizzato da temperature sopra le medie con valori anomali ed eccezionalmente miti per il periodo in collina e in montagna.

"Il culmine del potere anticiclonico lo avremo proprio nel giorno di Capodanno poi i valori barici inizieranno a diminuire per l'arrivo di correnti più instabili nel periodo della Befana, ma ancora da confermare - dice Insinga -.Vediamo allora il tempo fino al Capodanno secondo le caratteristiche dominanti".

Le condizioni saranno soleggiate e asciutte con clima estremamente mite, punte di 20-22°C. "Paradossalmente si potranno vedere temperature "estreme" in montagna, perchè la massa d'aria scorrerà in quota. A Piano Battaglia, ad esempio, ci saranno 15 gradi", dice Insinga.

