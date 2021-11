Il meteo di oggi, martedì 23: in Sicilia nubi irregolari alternate a momenti di sole

Ecco le previsioni del tempo di oggi, martedì 23 novembre, a cura di 3BMeteo.

La giornata vede un minimo di bassa pressione presente sul Tirreno meridionale. Sulla Sicilia difatti c’è ancora della variabilità. Nubi irregolari alternate a momenti soleggiati, però è sempre viva la possibilità di qualche piovasco sui settori centro-settentrionali della regione, specie durante il pomeriggio. I venti da sud ovest in rotazione, però in giornata a nord-nord ovest. i mari sempre in prevalenza mossi.

