Il meteo di oggi, giovedì 18: in Sicilia lieve variabilità sulla fascia tirrenica, altrove sereno

Quella di oggi, giovedì 18 novembre, è una buona giornata, gli esperti di 3Bmeteo assicurano che il peggio è sul serio passato sulla Sicilia. Per oggi sono previste condizioni meteorologiche buone in gran parte della regione, un minimo di variabilità sarà ancora presente sui settori tirrenici, dove magari sarà anche possibile qualche locale piovasco, ma precipitazioni decisamente più isolate, sporadiche e brevi rispetto ai giorni scorsi. Non mancheranno in tutta la regione ampie zone di sereno.

Anche nei prossimi giorni non sono attese grandi perturbazioni. Domani un minimo di variabilità sarà presente, ma la situazione è decisamente più tranquilla. Da segnalare un po’ di vento, in realtà in attenuazione. Per le temperature valori che sfioreranno in molte zone i 20 gradi.

