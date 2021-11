Il meteo di oggi: clima instabile in Sicilia, ombrello a portata di mano

Purtroppo, dicono da 3Bmeteo, ci attende un mercoledì particolarmente variabile e instabile in Sicilia con tante nuvole in gran parte della regione. Ancora una volta rischiamo pioggia, acquazzoni e fenomeni che localmente potrebbero essere piuttosto intensi, insistenti soprattutto sul versante jonico della Sicilia. Ma un po' dappertutto meglio avere l’ombrello a portata di mano e ancora massima attenzione.

Poi per fortuna da domani si va verso un graduale miglioramento. In realtà, domani sarà una giornata ancora molto variabile, ancora con qualche residuo piovasco, ma in forma più isolata.

Attenzione anche al vento. Vale la pena di sottolinearlo, è un vento di scirocco e quindi tutto sommato la temperatura sarà accettabile, Da questo punto di vista, nulla di eccezionale: arriviamo a toccare anche i 18-20 gradi.

© Riproduzione riservata