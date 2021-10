Il maltempo dà tregua: in Sicilia torna il sereno ma possibili piogge in coda al weekend

Il maltempo darà finalmente un po' di tregua alla Sicilia e dopo un giovedì di acquazzoni, danni e disagi il weekend prende il via con una clima più sereno ma la cui stabilità sarà minacciata già nelle prossime ore. Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, "il vortice di matrice artica che ha attraversato l'Italia si sta trasferendo rapidamente sullo Ionio e uscirà definitivamente di scena dall'Italia, perdendosi nel weekend nel sud balcanico".

"Al suo seguito l'anticiclone cercherà di espandersi dagli stati occidentali del Continente verso est, raggiungendo anche l'Europa centro-meridionale e l'Italia - prosegue -. Si aprirà per le nostre regioni una fase caratterizzata da tempo più stabile proprio in corrispondenza del prossimo weekend, anche se le condizioni non risulteranno sempre ed ovunque soleggiate. Fino a domenica infatti è ancora atteso qualche disturbo a carattere locale al Sud e sulle isole, a causa del passaggio di un fronte molto blando in discesa dal Nord Europa, sfaldato dal campo anticiclonico in cui si troverà ad agire".

In Sicilia oggi niente piogge, tempo sereno con qualche nube e temperature tra i 16 e i 20 gradi. Maggior annuvolamenti nella giornata di sabato anche se non dovrebbero esserci rovesci in arrivo, pioggia che invece minaccia di tornare nella giornata di domenica quando l'instabilità tornerà a farsi sentire.

