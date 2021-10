Maltempo, nuova allerta meteo per il centro sud: forte vento in Sicilia

La perturbazione atlantica che sta interessando l'Italia continuerà a determinare anche nelle prossime ore condizioni di maltempo, con piogge e temporali sulle regioni centrali e meridionali, Sicilia compresa.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che integra ed estende quella diffusa ieri: dalla serata di oggi sono attese precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Campania, Basilicata e settori occidentali della Calabria, specie sui versanti tirrenici.

Previsti anche venti forti su Veneto, Emilia-Romagna, Marche, in estensione nella mattinata di domani a Umbria e Lazio. Sempre per domani, infine, si attendono venti di burrasca su Sicilia e Calabria, e piogge diffuse su Marche, Umbria e Abruzzo. Sulla base dei fenomeni previsti il Dipartimento ha anche valutato una allerta arancione sulle Marche e sui settori tirrenici e meridionali della Calabria.

Intanto la Protezione Civile Regionale ha diffuso per domani un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali in Sicilia. Per domani è previsto su Palermo un livello di allerta gialla.

In particolare, si legge nell’avviso n. 21279, si prevedono "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali della Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Venti forti dai quadranti occidentali. Mari: agitati lo Stretto di Sicilia, il Tirreno meridionale e lo Ionio meridionale".

