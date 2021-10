Maltempo in Sicilia, allerta arancione oggi nell'isola con forti temporali e grandinate

Il maltempo contrassegnerà le prossime ore la Sicilia. L'allerta meteo "arancione" diffusa ieri dalla Protezione civile regionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico trova conferma nelle prime ore del mattino con precipitazioni diffuse nella costa orientale dell'Isola. Nel corso del pomeriggio i fenomeni investiranno il Palermitano, il Trapanese ed il Messinese dove sono previsti forti temporali e grndinate. In serata la perturbazione che ha attraversato il nord Italia e le regioni centrali investirà la nostra regione con piogge e temporali in tutte le province, localmente più intense nella costa settentrionale e nel Catanese. Le temperature hanno valori compresi tra i 14 e i 21 grandi, con punte di 23 grandi nella provincia di Palermo. Mari da mossi a molto mossi.

Le previsioni della settimana

Nella giornata di mercoledì le condizioni non miglioreranno anzi è atteso il transito di una nuvolosità più diffusa, con piogge, rovesci, temporali, locali grandinate ed elevato rischio di puntuali nubifragi, specie sulla Sicilia occidentale. Giovedì le precipitazioni saranno presenti solo nella zona settentrionale e costiera della regione, con lieve attenuazione dei fenomeno nella costa ionica e nel Catanese dove rimarrano presenti addensamenti di nuvole. Temperature stazionarie, mari poco mossi.

© Riproduzione riservata