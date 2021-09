Torna il maltempo in Sicilia, previsti forti piogge e rischio nubifragi nel weekend

Maltempo e temporali in arrivo nelle prossime ore in Sicilia. Forti piogge e in alcune zone, domani, sabato 11 settembre, c'è il rischio di nubifragi.

Una saccatura depressionaria"transiterà tra venerdì e il weekend sul basso Tirreno e sarà in grado di influenzare il tempo dapprima in Sardegna e successivamente sull'estremo Sud Italia, con rovesci e temporali anche di forte intensità e locali nubifragi, in graduale attenuazione domenica", spiegano i meteorologi di 3Bmeteo.

Sabato sarà la giornata peggiore "con piogge e temporali in graduale intensificazione col passare delle ore ed anche di forte intensità, specie su Cilento, Calabria, Sicilia e Basilicata, con grandinate e possibili nubifragi, fenomeni più deboli invece in Puglia - aggiunge Lorenzo Badellino di 3BMeteo -. Tempo più stabile e anticiclonico sul resto d'Italia con cieli poco nuvolosi o velati, salvo un po' di variabilità sulle zone alpine centro-orientali con qualche rovescio in locale sconfinamento alle alte pianure. Isolati rovesci al pomeriggio anche lungo l'Appennino. In tarda serata tendenza a graduale attenuazione dei fenomeni. Temperature in lieve aumento al Centro-Nord, in calo nei massimi al Sud.

