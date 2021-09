Temporali in arrivo e calo delle temperature, allerta gialla in Sicilia: le previsioni del weekend

Temporali in arrivo, allerta gialla in Sicilia. Secondo le previsioni di 3Bmeteo, l'alta pressione farà spazio a correnti più umide e instabili. Per domani previsti dei rapidi acquazzoni in diverse parti dell'Isola.

Per la giornata di domani, il dipartimento regionale della Protezione civile della Regione ha diffuso un avviso di rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani-

"Si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, in particolare sui settori occidentali", si legge in una nota.

Migliora domenica anche se insisterà una certa instabilità specialmente nella parte orientale della regione. Previsto un calo delle temperature, il caldo sarà moderato fatta eccezione per qualche zona più interna della Sicilia.

Piogge e temporali interesseranno tutto il Centro-Sud, con diversi fenomeni anche in Sardegna. E ancora, Umbria, basse Marche, Abruzzo, Lazio, Campania, Calabria, e alta Puglia.

Per quanto riguarda la giornata di domenica, il tempo instabile si verificherà specialmente nel pomeriggio con rovesci e qualche temporale nel centro-est della Sicilia.

