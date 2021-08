Il grande caldo è finito, fresco in arrivo in tutta Italia... tranne in Sicilia: previsti picchi di 37 gradi

Il grande caldo si può considerare ufficialmente finito per tutta Italia, tranne che in Sicilia. Mentre nelle prossime ore le temperature sono in netto calo in tutta la Penisola, in alcuni casi fino a 10 gradi in meno, portando fresco e, in alcune regioni, anche temporali; in Sicilia si resta sempre sopra la media stagione, con picchi anche di 37 gradi.

"La perturbazione giunta nella serata di domenica sta continuando la sua marcia sull'Italia accompagnandosi ad un brusco calo termico, soprattutto nelle zone interessate dai fenomeni - spiegano il meteorologo Carlo Migliore su 3Bmeteo.com -. Attualmente le temperature risultano abbondantemente sotto media sul Friuli con valori che non oltrepassano i 20-21°C, sotto media anche in Emilia Romagna ma con valori fino a 24-25°C. Nelle prossime ore tutto cambierà, la diminuzione che adesso interessa il Nord si propagherà anche al resto d'Italia con la sola esclusione della Sicilia".

Nell'Isola quindi continuerà a fare caldo.

Il meteo di mercoledì 25 agosto

La perturbazione transita sulle Adriatiche ma coinvolge anche le nostre regioni meridionali, segnatamente la Campania dove sono attesi rovesci e temporali. Maggiori schiarite in Calabria e Sicilia seppur locali fenomeni potranno verificarsi su rilievi montuosi e settori tirrenici. Temperature in calo in Campania, stabili con clima ancora piuttosto caldo altrove. Venti moderati da SO, con mari poco mossi o a tratti mossi.

Il meteo di giovedì 26 agosto

Qualche rovescio sul basso Tirreno (tra sud Calabria e nord Sicilia) e soprattutto a ridosso dei rilievi montuosi, ove sono attesi anche locali temporali: più esposti Cilento, Pollino, versante orientale della Sila, Aspromonte, Nebrodi ed Etna. Temperature in lieve calo, più pronunciato nei valori massimi nelle aree interessate dalle precipitazioni. Venti moderati dai quadranti settentrionali o deboli a regime di brezza. Mari da quasi calmi a poco mossi.

