Caldo infernale in Sicilia: domani bollino rosso, temperature fino a 42 gradi

Il grande caldo è arrivato. Non che fino ad oggi in Sicilia si è stati al fresco, tutt'altro, ma la settimana più rovente dell'anno sta entrando nel vivo.

La Protezione Civile ha emesso oggi un avviso per rischio incendi e ondate di calore che prevede per la giornata di domani, temperature percepite fino a 42°C (livello 3, rosso).

Livello 3 e colore rosso anche per la giornata di giovedì con la previsione di temperature massime percepite di 39°C (livello 3, rosso). Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani, resta la previsione di pericolosità massima ("alta") e il livello di "attenzione" (colore rosso). Il bollino rosso ci sarà in tutte le province, tranne in quella di Trapani.

L’anticiclone subtropicale africano Lucifero si sta espandendo con sempre maggiore forza dalle sue terre natie per raggiungere il nostro Paese, con temperature che potranno raggiungere i 47-48 C al Sud.

Non ci saranno però solo le temperature a tratti eccezionali a rendere questa fiammata africana forse la più intensa della stagione, ci penserà pure la durata visto che almeno fino a Ferragosto non si intravedono segnali di cambiamento.

Nella pratica questo potrebbe tradursi in temperature massime fino a 47-48 C al Sud e sulle due Isole Maggiori tra martedì 10 e giovedì 12 agosto. Ma i termometri saliranno decisamente anche al Centro-Nord dove tuttavia non si toccheranno valori così elevati (fino a 38 C a Roma, Firenze, Bologna) ma ci penserà il fenomeno dell’afa a rendere il tutto ancor più insopportabile.

