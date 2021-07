In Sicilia torna il caldo africano: allerta per rischio incendi, bollino rosso a Trapani

In Sicilia torna il caldo africano: allerta per rischio incendi e ondate di calore per la giornata di domani, a causa delle alte temparture previste.

La Protezione Civile ha diramato un bollettino che indica il rischio a partire da domani, 25 luglio, e per le prossime 24 ore. Il Centro meteorologico dell'Aeronautica prevede temperature effettive fino a 36° domani e fino a 42° lunedì 26.

Nella maggior parte dell'isola l'allerta è arancione, quindi livello 2 di attenzione. Bollino giallo a Palermo, Catania e Messina. Nella provincia di Trapani è stata diramata un'allerta rossa perchè qui le temperature saranno ancora più alte.

