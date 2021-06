Ondata di caldo africano in arrivo nel weekend, in Sicilia picchi anche di 40 gradi

Ondata di caldo africano in arrivo nel weekend. In Sicilia si toccheranno anche punte di 41 gradi, in particolare nelle aree interne. A pochi giorni dal solstizio d’estate, lunedì 21 giugno, le temperature si attestano già da qualche giorno sopra la media stagionale, ma raggiungeranno il vero picco nel prossimo fine settimana, con un aumento della colonnina di mercurio già a partire da domani.

Come spiegano i meteorologi di 3B Meteo: "Un'intensa ondata di calore proveniente dal nord Africa è destinata ad interessare Campania, Calabria e Sicilia tra domenica e la prossima settimana, apportando temperature anche prossime ai 40 °C".

Punte di 39-41 C sono attese sulla Sicilia interna, ma anche in Puglia sul foggiano, picchi di 37-38 C su alcuni tratti della Val Padana come in Emilia ed in particolare tra il bolognese e il ferrarese e nelle aree più interne della Toscana.

"Un vasto campo di alta pressione rimarrà esteso in settimana dal Mediterraneo centrale fino all'Europa nordorientale, abbracciando anche l'Italia - spiega 3Bmeteo.com -. Verrà coadiuvato da una risalita di calde correnti nordafricane che faranno salire ulteriormente le temperature nei prossimi giorni, seppur leggermente, ma la stasi dell'aria sarà causa anche di un certo incremento dell'umidità e dell'afa. Sarà la stabilità a prevalere di qui fino a venerdì, anche se non su tutte le regioni. Si dovranno infatti fare i conti con alcuni rovesci o temporali di calore che si svilupperanno nelle ore pomeridiane in prossimità delle Alpi e dell'Appennino, con locali sconfinamenti alle zone di pianura adiacenti, anche di forte intensità".

