Pioggia in arrivo, allerta gialla domani in mezza Sicilia

Allerta meteo gialla domani nella Sicilia occidentale. La Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso per condizioni avverse valido fino alle ore 24 di domani 5 maggio. Previsto l'arrivo di pioggia in metà regione.

Corpi nuvolosi carichi di pioggia, da Spagna e Marocco si incammineranno verso Sardegna, Lazio e poi al Sud, quindi in Sicilia. "L'azione di una serie di perturbazioni in rapida successione, ora di origine atlantica ora provenienti dal nord Africa, seguiterà ad apportare nuvolosità diffusa e qualche pioggia sulle nostre regioni meridionali - spiegano da 3B meteo -. Si tratterà comunque di precipitazioni generalmente di scarsa intensità, spesso accompagnate da elevate concentrazioni di polveri desertiche. Solo da giovedì, la temporanea rimonta dell'alta pressione favorirà condizioni di tempo decisamente più stabile anche se non sempre soleggiato per nubi alte in transito".

