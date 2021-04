Meteo, torna il maltempo in Sicilia: allerta gialla con piogge e temporali

Torna il maltempo in Sicilia. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta gialla per condizioni meteo avverse valido fino alle ore 24 di domani. Previsti rovesci e temporali su tutta l'isola.

L'instabilità che sta condizionando tutta la penisola - scrive 3bmeteocom - si rinnoverà anche al Centro-Sud, incentivata dall'aria fredda presente in quota, con qualche rovescio sin dal mattino sulle coste adriatiche, mentre al pomeriggio l'instabilità tenderà a concentrarsi sulle zone interne con locali rovesci o anche locali temporali, nevosi dai 900-1200 metri e locale sconfinamento dei fenomeni agli entroterra tirrenici.

Peggiora sulla Sicilia per una depressione in risalita dal Nord Africa con piogge e rovesci e marginale interessamento anche della Sardegna meridionale e localmente alla bassa Calabria in serata. Temperature poco variate, inferiori alle medie. In ogni caso la situazione è piuttosto caotica e la distribuzione delle precipitazioni risulterà piuttosto disomogenea, con alcune zone in cui saranno presenti i fenomeni ed altre limitrofe con clima asciutto e possibili schiarite.

© Riproduzione riservata