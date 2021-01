Maltempo, vento forte e mareggiate sulla Sicilia

Forte vento sulla Sicilia e mareggiate sulle coste. Niente di buono sul fronte meteo per l'Isola a partire dalla prossime ore.

Una situazione che non migliora nel resto d'Italia. La perturbazione proveniente dal Mare del Nord che sta già interessando la parte settentrionale del Paese, infatti, continuerà a determinare anche nelle prossime ore condizioni di maltempo sulle regioni centrali e meridionali.

Sulla base dei fenomeni attesi, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta rossa per la pianura reggiana in Emilia-Romagna mentre in base alle previsioni disponibili è stata prolungata l'allerta meteo diffusa ieri: dalla tarda serata di oggi si prevedono venti da forti a burrasca su Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, con forti mareggiate sulle coste esposte.

A partire dalle prime ore di domani sono invece attesi venti da forti a burrasca su Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise. Il Dipartimento ha anche valutato una allerta arancione su parte di Liguria, sul resto dell'Emilia-Romagna e sulla Toscana.

