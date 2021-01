Meteo, da domani freddo e piogge sull'Italia ma la Sicilia fa eccezione: cielo sereno e niente gelo

Il ritorno dell'anticiclone sul Mediterraneo centrale e l'Italia non sarà assolutamente duraturo e già entro la metà della settimana il tempo comincerà a deteriorarsi al Nord e sulle regioni tirreniche, per la disposizione delle correnti dai quadranti sudoccidentali. Queste le previsioni del portale 3bMeteo.com.

Si tratterà dei primi segnali di un successivo cambiamento, provocato dall'avanzata del flusso perturbato atlantico che gradualmente smantellerà l'anticiclone, raggiungendo lo Stivale con una serie di perturbazioni che, seppur a fasi alterne, ci accompagneranno fino alla fine della settimana. Andrà meglio invece nelle regioni meridionali, tra cui la Sicilia: il clima resterà asciutto, con nuvolosità parziale ma senza piogge.

La perturbazione atlantica raggiungerà l'Italia provocando un deterioramento del tempo al Nord e sulle regioni centrali, specie tirreniche, con piogge sparse e fenomeni che risulteranno più frequenti sulle regioni settentrionali. L'aria fredda che graverà nei bassi strati della Val Padana favorirà anche nevicate a quote basse, con fiocchi che a tratti potrebbero fare la loro comparsa a quote basse sul Piemonte, non esclusi fin su alcune zone di pianura (anche se si tratta di una tendenza ancora da confermare).

Nubi e piogge interesseranno contemporaneamente Sardegna e regioni tirreniche centro-settentrionali, con maggiore insistenza sulla Toscana dove è atteso anche qualche temporale e neve dai 1300/1500m. Deboli fenomeni invece sul Lazio, in estensione entro fine giornata fino alla Campania. Ventilazione tesa da sudovest con raffiche di Garbino sull'Adriatico. Temperature in lieve aumento.

© Riproduzione riservata