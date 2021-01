Meteo, nel weekend gelo al Centro-Sud: temperature giù di 15 gradi, vento freddo in Sicilia

L’ondata di freddo proveniente dalla Russia è arrivata e le temperature più fredde si avvertono già in tutta Italia. Secondo i meteorologi, la colonnina di mercurio scenderà nettamente durante questo week end e il calo sarà particolarmente sensibile al Centro-Sud: temperature giù anche di 15 gradi rispetto ai giorni scorsi.

In particolare, le temperature notturne faranno registrare valori sotto lo zero di 3-5 gradi in città come Padova, Bologna, Perugia, Roma, Napoli e Catanzaro ma le gelate notturne interesseranno anche il resto delle città settentrionali e gran parte di quelle centro-meridionali.

Il gran freddo si farà sentire anche di giorno anche in Sicilia dove sono attesi forti venti freddi.

© Riproduzione riservata