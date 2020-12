Meteo, le previsioni fino al 31 dicembre: instabile al Sud, piogge in Sicilia

Tempo instabile al Sud Italia, precipitazioni a carattere sparso in Sicilia e freddo. Il Meteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni.

Domenica 27 dicembre

Nord: La giornata sarà caratterizzata da iniziali condizioni di bel tempo con clima molto freddo. Dal pomeriggio e sera tenderà a peggiorare al Nordovest con neve in pianura a sera inoltrata. Centro: La giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà poco o parzialmente nuvoloso. Venti freddi e clima invernale, gelate notturne. Sud: La giornata trascorrerà con un tempo spiccatamente instabile con precipitazioni a carattere sparso, più probabili su Puglia centrale, sulla Basilicata e Sicilia settentrionale.

Lunedì 28 dicembre

Nord: Giornata con neve fino in pianura al Nordovest e parte del Nordest, copiosa sulle Alpi, piogge su coste. Al mattino nubifragi su Liguria ed Emilia occidentale. Venti fortissimi. Centro: La giornata con forti venti di Scirocco e Libeccio. Peggiora fortemente sulla Toscana centro-settentrionale con nubifragi, poi anche su Umbria, Lazio e Abruzzo. Mari agitati. Sud: Sud e Sicilia: molte nubi su Sicilia, Campania, Basilicata, Molise e Puglia garganica con locali rovesci sulle aree peninsulari e in temporanea intensificazione pomeridiana. Ampie zone di sereno altrove.

Martedì 29 dicembre

Nord: Tempo via via più instabile sul Triveneto con precipitazioni dal pomeriggio, nevose sulle Alpi a quote inferiori ai 900 metri. Tempo più asciutto altrove. Venti di Libeccio. Centro: Tempo compromesso su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna occidentale con precipitazioni diffuse, anche temporalesche e nevose sopra i 1000 metri. Più soleggiato sui versanti adriatici. Sud: Precipitazioni diffuse in Campania e piogge sul Gargano. Sul resto delle regioni il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, anche coperto sulle coste ioniche.

Mercoledì 30 dicembre

Maltempo persistente sulle regioni tirreniche, sull'Umbria e sulle due isole maggiori; alternanza di schiarite e innocui annuvolamenti sul resto del territorio.

Giovedì 31 dicembre

Nebbia al mattino sulle pianure settentrionali e nubi compatte su restante settentrione e toscana con fenomeni tra levante ligure e alta Toscana. Nel corso del pomeriggio nuovo peggioramento su Emilia-Romagna, basso Veneto e regioni centrali tirreniche. Poche nubi sul resto del paese. Nella giornata di venerdì peggioramento atteso anche su Campania, Molise e Sicilia meridionale.

