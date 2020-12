Neve a bassa quota tra Natale e Capodanno: così l'inverno saluta il 2020

L'inverno si farà sentire tra Natale e Capodanno con temperature più basse e la possibilità di neve anche a bassa quota. Dopo una fase di alta pressione, fredde perturbazioni dal Nord Europa punteranno verso il Mediterraneo e un cambiamento netto ci sarà tra Natale e Capodanno con rischio di maltempo e neve.

"Nei prossimi giorni si conferma una fase meteorologica piuttosto piatta sull'Italia con l'alta pressione che verrà alternata a modesti passaggi piovosi - spiega Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com. - qualche pioggia o rovescio più incisivo è comunque atteso sul Nordovest e tra Sicilia e Calabria nel corso del weekend prenatalizio, con nevicate sulle Alpi occidentali in genere dalle quote medie. Le temperature si manterranno su valori diurni relativamente miti per il periodo, quindi sopra la media, mentre di notte si potranno avere gelate laddove i cieli si manterranno sereni, in particolare sulle vallate alpine ed appenniniche".

Ma il cambiamento è atteso nel cuore delle feste natalizie. "Tra Natale e Capodanno - spiega il meteorologo - sembra infatti che le fredde perturbazioni provenienti dal Nord Europa possano entrare con decisione sul Mediterraneo interessando anche l'Italia, aprendo così una fase caratterizzata da tempo più dinamico, a tratti perturbato e ventoso. Ancora presto per sapere dove e quanto pioverà, ma quel che ad oggi appare molto probabile è un calo delle temperature generalizzato con clima dunque più freddo e occasioni per nevicate anche a quote basse. Dicembre potrebbe pertanto congedarsi allo stesso modo di come è iniziato, con una fase prettamente invernale per l'Italia".

