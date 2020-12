Meteo, Immacolata all'insegna del maltempo in Sicilia: allerta gialla con piogge e forte vento

Sarà una festa dell'Immacolata all'insegna del maltempo in Italia, Sicilia compresa. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo Gialla per condizioni meteo avverse su tutta l'isola, valido fino alle ore 24 di domani, martedì 8 dicembre.

In particolare - si legge nel bollettino 20342 - "dalla tarda serata/notte di oggi e per le successive 24-36 ore si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte". Il maltempo coinvolgerà però buona parte della penisola: è allerta rossa in Veneto, Lazio, Abruzzo e provincia di Bolzano.

LE PREVISIONI

MARTEDÌ 8 DICEMBRE: al Nord maltempo con piogge e rovesci in pianura e neve dai 300-700m su rilievi montuosi, tendenza a schiarite serali al nordovest. Temperature stabili, massime tra 5 e 10. Al Centro diffuso maltempo con piogge, rovesci e temporali anche forti, specie sui settori tirrenici. Neve dai 1200m in Appennino.

Temperature stazionarie, massime tra 8 e 12. Al Sud lieve instabilità tra Sicilia e ioniche, meglio altrove ma entro sera peggiora in Campania con piogge e temporali. Temperature stabili, massime comprese tra 13 e 18.

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE: al Nord maltempo tra Lombardia e Triveneto con piogge abbondanti e nevicate dai 600-900m. Migliora in serata con tempo più asciutto. Temperature stabili, massime tra 5 e 10. Al Centro a tratti instabile con piogge e rovesci intermittenti, localmente anche temporaleschi sul Tirreno, meglio altrove. Temperature stazionarie, massime tra 9 e 14. Al Sud maltempo sul basso Tirreno con piogge e temporali anche frequenti; schiarite alternate a fugaci fenomeni altrove. Temperature stabili, massime comprese tra 12 e 17.

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE: al Nord ampie schiarite sulle Alpi con sporadiche nevicate, nuvoloso in pianura con locali fenomeni su Liguria, basso Veneto e Friuli. Temperature stabili, massime tra 6 e 11. Al Centro insiste una moderata instabilità su Sardegna e tirreniche con piogge e rovesci intermittenti, meglio sull'Adriatico. Temperature stazionarie, massime tra 9 e 13. Al Sud ancora instabile su Sicilia e regioni peninsulari tirreniche con piogge e rovesci

intermittenti, meglio altrove. Temperature in calo, massime comprese tra 11 e 15.

