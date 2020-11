Maltempo al Centro e Sud Italia, allerta gialla in Sicilia

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un ulteriore avviso che prevede dalla mattinata di domani, il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte su Sardegna, Emilia- Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania.

Forti mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per domani, allerta rossa su gran parte del versante ionico della Calabria; allerta arancione su Basilicata, gran parte di Puglia e Campania e su parte della Calabria. Allerta gialla in Sicilia, Abruzzo, Molise e su settori di Marche, Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sardegna.

In Calabria, a partire dal primo pomeriggio di domani, si prevedono venti da forti a burrasca nord-orientali con raffiche fino a burrasca forte. Previste forti mareggiate sulle coste esposte. Sempre sullo stesso territorio si prevede il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locale attività elettrica e forti raffiche di vento.

© Riproduzione riservata