Maltempo, prosegue l'allerta gialla in Sicilia: ancora temporali e precipitazioni

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani. Lo rende noto il Comune di Palermo, sottolineando in una nota che il livello di allerta è di colore giallo. In particolare, "si prevede il persistere di precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento".

© Riproduzione riservata