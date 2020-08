Incendi e caldo in Sicilia, allarme a Ferragosto: il termometro sfiorerà i 40 gradi

Temperature in aumento per il fine settimana in Sicilia, il termometro sfiorerà i 40 gradi. La Protezione Civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi e ondata di calore. Allerta rossa nelle province di Ragusa e Agrigento nella giornata di Ferragosto.

A Palermo si prevede un'allerta arancione per il rischio incendi e un livello 2 per le ondate di calore nella giornata del 15 agosto. Allerta rossa, invece, per il 16. In tutte le altre province della Sicilia, la Protezione Civile regionale prevede un'allerta arancione.

La ventilazione, in tutto il Centro Sud, risulterà scarsa e le temperature massime si manterranno alte. In particolare, la temperatura massima percepita prevista per il 15 agosto è di 38 gradi.

