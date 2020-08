Allerta caldo in Sicilia, domani previsti quasi 40 gradi: allarme incendi

Due giorni di allerta caldo e incendi in Sicilia. La Protezione Civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi e ondata di calore per le giornate del 13 e 14 agosto che prevede, per l'area di Palermo, rischio incendi arancione e ondate di calore livello 1 per giorno 13 e livello 2 per giorno 14, con temperatura massima di 36 gradi.

Al Centro-Sud infatti permarrà l'alta pressione con temperature da elevate a molto elevate. Particolarmente critica la situazione a Messina dove sono previste punte di 39 gradi.

