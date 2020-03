Nel week-end tempo bello ma a metà, temperature in calo

Farà freddo, ma solo per poco: la prima parte del prossimo weekend vedrà in azione una perturbazione che investirà tutta l'Italia, provocando un peggioramento delle condizioni meteo, nella giornata di sabato, soprattutto al Nord e lungo l'Adriatico, con un calo delle temperature.

Secondo il meteorologo di 3bmeteo.com, Lorenzo Badellino, sarà una fase di maltempo di breve durata. Già da domenica, infatti, l'alta pressione tornerà ad espandersi dall'Europa occidentale verso l'Italia favorendo il ripristino del tempo stabile.

"Se al momento un campo di alta pressione sub tropicale ha conquistato le nostre latitudini e favorisce tempo in prevalenza stabile anche sull'Italia - osserva Badellino - già a partire dalle prossime ore inizierà a perdere smalto in corrispondenza del suo perimetro settentrionale, sotto la spinta del flusso atlantico che trasporta le perturbazioni da ovest verso est.

Nel corso di sabato uno di questi fronti riuscirà ad aprirsi un varco fin sul Mediterraneo centrale e scorrerà rapidamente sull'Italia da nord a sud provocando un certo deterioramento del tempo". IL maltempo durerà poco: domenica, infatti, tornerà a prevalere il bel tempo su gran parte delle regioni, salvo addensamenti sulle pianure del Nordovest e sulle regioni meridionali, con qualche ultima pioggia su Sicilia orientale e bassa Calabria. Le temperature, peraltro, saranno in calo al Sud.

