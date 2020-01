Clima, gli ultimi cinque anni sono stati i più caldi dal 1880

Gli ultimi cinque anni sono stati i più caldi dal 1880. È il record registrato dalla Nasa e dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) negli ultimi 140 anni, cioè da quando si fanno le rilevazioni delle temperature.

Le due agenzie rilevano che il 2019 si è piazzato al secondo posto dopo il 2016 per record di temperatura terrestre, confermando il trend in ascesa del riscaldamento a lungo termine del pianeta. L’anno scorso, le temperature erano 0,98 gradi centigradi più caldi rispetto alla media del 1951-1980, secondo gli scienziati del Goddard Institute for Space Studies (Giss) della Nasa a New York.

"Il decennio appena concluso è chiaramente il decennio più caldo mai registrato", commenta il direttore del Giss Gavin Schmidt osservando che "ogni decennio dagli anni '60 è stato chiaramente più caldo di quello precedente".

"Purtroppo ci aspettiamo molti eventi meteo estremi nel 2020 e nelle prossime decadi". Ha detto il segretario generale dell'Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) che fa capo all'Onu Petteri Taalas rilevando che "con le attuali emissioni di gas serra siamo diretti verso un aumento della temperatura dai 3 ai 5 gradi entro la fine del secolo".

Dal 1880, la temperatura media globale della superficie terrestre è aumentata e ora è di un pò più di 1 grado al di sopra di quella della fine del 19/o secolo. Utilizzando modelli climatici e analisi statistiche dei dati della temperatura globale, gli scienziati hanno concluso che questo aumento è stato provocato principalmente dall’aumento delle emissioni nell’atmosfera di anidride carbonica e altri gas serra prodotti dalle attività umane.

