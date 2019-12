Maltempo, domani tempo instabile in Sicilia ma sarà un Natale col sole

Nuova fase di forte maltempo per il passaggio oggi di un’altra intensa perturbazione atlantica che porterà piogge anche intense e localmente temporalesche tra il Nordest e le regioni del Centrosud, Sicilia compresa. Questa perturbazione, spiega il sito Meteo Expert, sarà molto veloce, già nel corso del pomeriggio assisteremo ad una attenuazione dei fenomeni quasi ovunque.

Quella di oggi sarà una domenica caratterizzata anche da impetuosi venti occidentali che potranno raggiungere intensità di tempesta, con raffiche oltre i 100 km/h; di conseguenza anche il moto ondoso dei mari aumenterà notevolmente, specie su quelli occidentali che diverranno molto agitati o grossi con onde alte probabilmente fino a 6-8 metri e violente mareggiate lungo le coste esposte. Nel frattempo le temperature rimarranno al di sopra della norma.

Per la prossima settimana si conferma la tendenza a un generale miglioramento grazie al progressivo rinforzo dell’alta pressione: dopo un inizio settimana ancora in parte turbolento, a causa soprattutto dei forti venti e di residue piogge all’estremo Sud, si prospettano una Vigilia e una giornata di Natale all’insegna del tempo stabile e in gran parte soleggiato e con un clima sempre mite per il periodo nonostante un leggero ridimensionamento delle temperature soprattutto nei valori notturni.

