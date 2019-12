Maltempo, è arrivato l'inverno: neve a bassa quota e in Sicilia pioggia e freddo

L'inverno, almeno meteorologicamente, sembra essere arrivato. Vento, temporali, grandinate e neve a quote molto basse, se non in pianura, interesseranno molte regioni da Nord a Sud. Il team del sito www.ilmeteo.it comunica che oggi i venti si orienteranno da Nord: venti forti di Tramontana spingeranno la perturbazione sopraggiunta ieri verso le regioni del medio e basso Adriatico e su alcuni tratti del Sud.

Si avrà inoltre la formazione di un vortice di bassa pressione tra lo Ionio e la Grecia che alimenterà ulteriormente le piogge su Sicilia, Calabria, Puglia e a salire sul Molise, sull'Abruzzo e sulle Marche. La neve tornerà a imbiancare l’Appennino Abruzzese intorno ai 7-800 metri di quota. Le temperature scenderanno di diversi gradi.

Tempo sarà più tranquillo e soleggiato sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e sull'area tirrenica del Centro.

Domani la giornata si aprirà con una residua instabilità al Sud dove la situazione migliorerà tra il pomeriggio e la serata ma arriveranno nuove minacce sul Nordovest per effetto di una nuova perturbazione che già dalla serata porterà qualche pioggia e un po' di neve a quote basse sul Piemonte e la Valle d’Aosta.

Nel primo mattino di giovedì la perturbazione passerà velocemente al Nordest non prima di aver fatto fioccare fino in pianura sull'Emilia e sul Veneto. Peggioramento previsto per venerdì: infatti, si attiveranno venti violenti di Maestrale, Libeccio e Ponente che sospingeranno piogge e temporali diffusi su Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Al Nord le precipitazioni saranno diffusamente nevose sulle Alpi e sulle Prealpi e localmente fino in pianura su Piemonte e Lombardia e alto Veneto. In questo contesto ventoso si attendono forti mareggiate sulle coste occidentali. Il tempo migliorerà decisamente nel weekend anche se sarà ancora molto ventoso.

