Tregua dal maltempo in Sicilia, temperature in aumento

Tempo stabile in Sicilia per la giornata di domani. Pochi i rovesci sparsi e più probabili al mattino sul versante occidentale e sud orientale. Come specifica 3bmeteo.com, dal pomeriggio nubi irregolari si alterneranno ad aperture localmente ampie con ancora qualche occasionale rovescio sul versante tirrenico. Le temperature sono in lieve aumento, su valori miti. Ancora vento con mari mossi o molto mossi.

Per domani rimane invece allerta gialla su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna

e Basilicata. Una nuova ampia saccatura raggiungerà domani l'Italia, portando condizioni di generale maltempo a partire dalle Regioni settentrionali: precipitazioni diffuse, rinforzo della ventilazione e nevicate abbondanti anche a quote basse che interesseranno le aree nord-occidentali.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dal pomeriggio di domani, giovedì 14 novembre, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria ed Emilia-Romagna.

Si prevedono inoltre venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti meridionali su Lombardia e Veneto, con mareggiate lungo le coste esposte. L’avviso prevede poi nevicate da sparse a diffuse che interesseranno in particolare la Valle d’Aosta e l’entroterra ligure di ponente, a partire da quote superiori ai 400-600 metri e con apporti al suolo abbondanti.

