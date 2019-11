Maltempo da Nord a Sud, in Sicilia pioggia e freddo fino a domani

Pioggia e freddo, così come previsto sono giunti sull'Italia. Da Nord a Sud la situazione è radicalmente cambiata rispetto a pochissime ore fa, soprattutto in Sicilia dove ieri le temperature sembravano estive.

Oggi nella nostra regione è prevista pioggia diffusa un po' ovunque e anche domani sono previste precipitazioni. L'aria più fredda nord atlantica, così come prevedono i meteorologi, farà diminuire le temperature attestandole alle medie del periodo, eccezion fatta per il Nord dove saranno leggermente più basse. La situazione migliorerà nel pomeriggio di giovedì con la pioggia che lascerà spazio al sole ma le temperature non risaliranno.

Nel week end, massime leggermente sotto media al Nord, soprattutto Nordovest, e alte pianure. Valori normali al Centro e buona parte del Sud, ancora leggermente sopra media sulle estreme regioni meridionali soprattutto la Puglia e il Molise.

© Riproduzione riservata