Maltempo: venerdì previsti temporali in Sicilia, da sabato torna il sole

Ancora poche ore di bel tempo e già dal pomeriggio una nuvolosità irregolare più intensa sarà presente sulla Sicilia, con rovesci e temporali sull'area occidentale. Secondo i meteorologi, sul resto del Sud il cielo sarà inizialmente velato e poi parzialmente nuvoloso su Molise e Campania. Temperature minime in lieve rialzo su Molise, Calabria e Sicilia; massime senza variazioni di rilievo.

I venti invece saranno da moderati a forti meridionali sulla Sicilia occidentale, deboli sud orientali sulla Puglia.

Il vero peggioramento avverrà nella notte. Domani previste piogge in tutto il Sud a carattere temporalesco, in particolare in Sicilia, con le temperature che scenderanno. Ma dovrebbe essere soltanto una breve parentesi. Da sabato tornerà a splendere il sole e le temperature saliranno.

© Riproduzione riservata