Maltempo, allerta rossa in Sicilia: domani scuole chiuse in mezza Regione

Arriva il maltempo in Sicilia e arriva per davvero, con un allerta rossa in gran parte dell'Isola. Lo segnala la Protezione civile che ha diramato un nuovo avviso di avverse condizioni meteo.

L’avviso prevede, dalla serata di oggi, temporali, anche di forte intensità, sui settori costieri della Campania. Dalla tarda mattinata di domani persisteranno i rovesci sulla Sicilia, in successiva estensione alla Calabria. Previsti fenomeni di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Localmente le cumulate di precipitazione potranno risultare abbondanti. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani allerta rossa su gran parte della Sicilia.

Valutata, inoltre, allerta arancione su ampi settori del Lazio e su parte della Lombardia. Infine, è stata valutata allerta gialla su gran parte di Calabria, Liguria, Piemonte, Campania e Umbria, sulle isole della Toscana e sul restante territorio di Sicilia, Lazio e Lombardia

Domani scuole chiuse in mezza Sicilia in considerazione dell’allerta meteo rossa. Da Catania a Siracusa, passando per Ragusa, i sindaci hanno deciso di tenere chiusi gli istituti di ogni ordine e grado. Il primo cittadino del capoluogo etneo, Salvo Pogliese, ha anticipato l’ordinanza sulla pagina del sindaco Salvo Pogliese, «per permettere al personale docente, scolastico, agli studenti e ai loro familiari, di potersi adeguatamente organizzare». Così anche a Caltagirone. A Siracusa l’amministrazione ha deciso di tenere chiusi anche i cimiteri e gli impianti sportivi. Scuole chiuse anche a Noto, nonchè a Ragusa e nei centri della provincia, Modica, Pozzallo, Scicli e Vittoria.

Scuole chiuse anche a Troina e ad Aci Sant'Antonio, Giarre, Riposto e Mascali. I sindaci Angelo D'Anna, Enzo Caragliano e Giuseppe Messina hanno disposto anche la chiusura di cimiteri impianti sportivi e parchi, il divieto di circolazione ai mezzi a due ruote fino al perdurare delle condizioni avverse, nonchè la limitazione al massimo della circolazione dei pedoni, mentre per gli automezzi il limite di velocita a 20km. orari.

Chiusera prevista anche a Fiumefreddo con ordinanza del sindaco Sebastiano Nucifora e a Messina con ordinanza del sindaco Cateno De Luca.

