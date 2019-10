Meteo, maltempo oggi in Sicilia ma domani torna il sole

Calo termico in tutta Italia e temporali da Nord a Sud. Anche in Sicilia, nelle ultime ore, si sono abbattute precipitazioni più o meno intense.

Il maltempo, previsto ancora per la giornata di oggi, darà una tregua nel week end quando, come sostengono i meteorologi, tornerà il sole velato, in alcune zone, da nuvole. Diversa la situazione al Nord Italia, invece, dove nel fine settimana sono previsti temporali.

La tregua, in Sicilia, però, durerà soltanto due giorni, da lunedì è previsto un nuovo peggioramento con forti temporali.

