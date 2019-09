Sole e caldo in tutta Italia: temperature fino a 35 gradi

Siamo ancora in piena estate, almeno fino a martedì, con belle giornate di sole e caldo ben oltre la norma. Una fiammata estiva alle battute finali di stagione, secondo gli esperti di Meteo Expert, che spingerà il termometro a salire anche oltre i 30 gradi, fino a sfiorare i 35 in Sardegna. Poi, da mercoledì il tempo peggiorerà portando un calo

delle temperature a partire dalle regioni settentrionali e centrali adriatiche.

Alta pressione, sole e caldo, quindi, in queste giornate di metà settembre. Anzi, osservano i metereologi, tra lunedì e martedì, il caldo potrebbe intensificarsi ulteriormente in alcuni settori del nostro Paese, in primis sulla Sardegna dove non si escludono punte fino ai 35 gradi. Si tratta di un’anomalia termica notevole, anche dell’ordine di 5-6 gradi al Nord e nelle regioni di ponente.

Per la seconda parte della settimana, invece, si conferma un calo delle temperature e un peggioramento del tempo, a causa del passaggio di un fronte freddo in discesa dall’Europa nord-orientale: mercoledì sulle regioni settentrionali e sulle centrali adriatiche, in propagazione tra giovedì e venerdì alle restanti regioni peninsulari e, più marginalmente, alle Isole maggiori. Ancora incerta l’entità di questo calo termico, ma si dovrebbe, secondo gli esperti, rientrare entro le medie stagionali. (ANSA).

