Meteo, in Sicilia maltempo nelle prossime 48 ore: poi ondata di caldo

Si è aperta nel peggiore dei modi la settimana. Le prossime 48 ore infatti, saranno a tratti critiche sul fronte meteo a causa di un vortice di bassa pressione che muoverà il suo centro motore dall’alto Tirreno verso Sud condizionando severamente il quadro meteorologico su molte zone del nostro Paese.

Ci attendiamo dunque una fase di maltempo caratterizzata da parecchia pioggia, temporali anche forti ed il tanto temuto pericolo di grandine. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che già in queste ore sotto forti piogge e qualche temporale troviamo molte delle regioni settentrionali, soprattutto il Piemonte, la Liguria di ponente, la bassa Lombardia, l’Emilia e l’Ovest del Veneto.

Il cattivo tempo si è comunque spinto verso il Centro Sud in particolare su Toscana, Umbria, Lazio sino alla Puglia e ai settori meridionali della Calabria e sul nord est della Sicilia. Ma il contesto atmosferico continuerà a rimanere fortemente perturbato nelle prossime ore quando altri rovesci temporaleschi di forte intensità e locali grandinate colpiranno il Piemonte, specie il Cuneese e l’astigiano fino all’alessandrino, la Liguria centro-occidentale, l’area emiliana , tutta la Toscana sino all’Umbria e localmente il Lazio fino a Roma: in particolare sulle coste della Toscana e attorno all’Elba possiamo prevedere fino a 100 litri di pioggia su metro quadro, grandine e colpi di vento e allo stato attuale non possiamo escludere neppure la formazione di trombe marine, fenomeni tanto rari quanto affascinanti,

Lo spostamento verso Sud del vortice depressionario, manterrà ancora attivo il maltempo per la giornata di Martedì, ma essenzialmente sui comparti meridionali con piogge e fenomeni temporaleschi che colpiranno in modo più evidente la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia. Sul resto del Nord e del Centro il tempo sarà già migliorato rapidamente con cielo sereno o poco nuvoloso e venti freschi settentrionali. La redazione comunica inoltre che da Mercoledì la pressione tornerà ad aumentare su tutta Italia con il ritorno del bel tempo, e addirittura da Sabato 20 tornerà l’anticiclone africano con una nuova ondata di caldo e afa su gran parte d’Italia. (AGI)

© Riproduzione riservata