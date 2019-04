Maltempo, torna l'inverno in Sicilia: piogge e venti in tutta la Regione

Temporali e venti forti, una giornata in Sicilia all'insegna dell'allerta gialla, con il ritorno (speriamo solo per poche ore) dell'inverno e con la primavera che non vuole proprio fare la sua comparsa. Questo è l'effetto di una perturbazione atlantica che colpirà prima le regioni settentrionali per poi estendersi al Centro ed al Sud, anche in Sicilia.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sempre dalla serata di oggi, prosegue il Dipartimento, si prevedono nevicate sopra i 1.100-1.400 metri sui settori alpini di Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, province autonome di Trento e Bolzano, con accumuli al suolo da moderati a localmente abbondanti.

Venti forti o di burrasca su Liguria, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, specie zone costiere, e Sicilia, in estensione a Veneto e Friuli Venezia Giulia. Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte. Dal mattino precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, interesseranno Lazio, Umbria, zone interne di Abruzzo e Molise, Sicilia e Calabria. Valutata inoltre per la giornata di domani allerta arancione per rischio idrogeologico su parte di Lombardia e Veneto. Allerta gialla su gran parte del territorio italiano.

