Polifemo, il panino diventa mito e la Sicilia si racconta

Nell’Odissea, Polifemo era il ciclope ingannato da Ulisse. Una creatura primordiale, ruvida, legata alla terra e al suo istinto. Oggi, a Milazzo, Polifemo è il nome scelto per un progetto che ha il sapore di una sfida e l’intelligenza di una visione. Un luogo in cui il cibo parla la lingua del territorio, ma anche quella del mito, della cultura e dell’innovazione. A immaginarlo e renderlo concreto è Raffaele Esposito, ristoratore siciliano dalla profonda sensibilità imprenditoriale e creativa, già noto per aver segnato la scena enogastronomica locale con sei realtà che coniugano ospitalità e qualità. Con Polifemo, Esposito compie un ulteriore passo: ridare al panino la sua anima, trasformandolo in un racconto da gustare.

Il panino, gesto culturale

Lontano da ogni omologazione, Polifemo propone una reinterpretazione autoriale dello street food. Un’operazione che affonda le radici nella terra di Sicilia e nei suoi sapori più autentici, ma che guarda con curiosità e rispetto al panorama internazionale. I panini – realizzati con un pane esclusivo, pensato su misura per custodire ogni ingrediente – sono costruiti come capitoli di un racconto gastronomico: dai salumi iberici ai formaggi d’Oltralpe, dalle verdure freschissime coltivate nei campi di famiglia ai prodotti stagionali selezionati secondo criteri di filiera corta e sostenibilità. C’è in ogni proposta una tensione narrativa: ogni morso rimanda a un paesaggio, un mito, una memoria collettiva.

Il mito incontra la materia

Il nome «Polifemo» è una dichiarazione d’intenti. In questo panino vivono la grotta del ciclope sulla costa di Ponente, la forza primordiale del Mediterraneo, la magia di un tempo sospeso tra l’epico e il quotidiano. Esposito raccoglie questi simboli e li trasforma in gesto gastronomico, trovando equilibrio tra istinto e progettualità, tra spontaneità e alta cucina.

Una carta dei vini che dialoga con il cibo

A completare l’esperienza, una cantina di etichette scelte con cura maniacale, dove ogni vino è pensato non come semplice accompagnamento, ma come parte integrante del racconto. «Il vino ha un’anima – spiega Esposito – e quando trova il suo cibo, nasce un dialogo. Non un abbinamento, ma una conversazione tra elementi che si riconoscono». Una filosofia che si riflette in una selezione raffinata, capace di parlare al palato e alla mente.

Milazzo, al centro della scena

Polifemo nasce qui, in una Sicilia consapevole, matura, contemporanea, che sa valorizzare il proprio patrimonio culturale e naturale senza piegarsi ai cliché. A Milazzo, la famiglia Esposito ha saputo costruire un microcosmo di eccellenze, dove l’ospitalità è sempre al centro: dal leggendario Pic Nic, che dagli anni ’90 ha segnato intere generazioni, fino a strutture come Il Bagatto e La Locanda del Bagatto, eleganti riferimenti per chi cerca autenticità e carattere. Con Polifemo, questo percorso raggiunge una nuova profondità: unire cibo, mito e territorio in un gesto quotidiano, ma potentemente simbolico. In un’epoca in cui la velocità ha spesso la meglio sulla qualità, Polifemo invita a riscoprire la bellezza del fermarsi. La pausa pranzo non è solo una necessità, ma un momento di benessere per corpo e mente. «Non abbiamo inventato il panino – conclude Esposito – ma stiamo cercando di ridargli dignità. Ogni ingrediente, se trattato con rispetto, può raccontare una storia. È questa la nostra missione». E in effetti, da Polifemo, il panino torna a essere ciò che forse non ha mai smesso di essere: una forma di racconto popolare, democratica, sincera. E, in questo caso, anche leggendaria.