A Brancaccio un’area verde torna a vivere all’insegna dell’energia green

Un piccolo pezzo di Conca d’Oro che viene restituito alla città con un’area verde urbana riqualificata e un impianto da 1 megawatt che produrrà energia green per la collettività, risparmiando circa 400 tonnellate Co2 all’anno. E’ il progetto connesso al nuovo impianto, appena connesso alla rete, della società Beta Energia Srl, che sorge in via Giardini della Fawara, nel quartiere Brancaccio-Ciaculli, a Palermo. Un progetto che si inserisce in uno più ampio di riqualifica del territorio, portato avanti dalla società partecipata dall’italiana Starpower e dal businessman americano Jorge Madruga. La comunità energetica è una innovativa realtà che coinvolge privati, imprese, enti pubblici ed enti del terzo settore nella città di Palermo ed in tutta la Sicilia. La sua missione è quella di aiutare gli attori coinvolti nel risparmiare di energia e denaro, proteggendo l’ambiente. Con il nuovo progetto del quartiere Brancaccio-Ciaculli, che si inserisce nel quadro della piena attuazione del DL 199/2021, recepimento della direttiva RED II, in buona sostanza, è come se nell’area in questione fossero stati piantati 20.000 alberi che assorbono Co2 dall’atmosfera.

Tale energia, inoltre, se consumata nella stessa fascia oraria in cui si produce, è capace di produrre un incentivo per le imprese e le famiglie aderenti alla comunità energetica, con benefici economici importanti per territorio (circa 35.000 euro all’anno risparmiati nelle bollette degli aderenti). “Porterà la nostra comunità energetica ad essere tra le più importanti in Italia in termini di energia prodotta in maniera green - spiega Salvatore Cerrito, presidente della Comunità Energetica Palermo Est -. In buona sostanza saremo in grado di contribuire economicamente al risparmio in bolletta dei nostri aderenti. La diffusione della cultura del rispetto dell’ambiente e della persona è alla base della nostra Comunità Energetica, oltre a tutelare gli interessi dello Stato. Il quadro geopolitico, infatti, ci sta insegnando che è necessario tutelare le fonti di produzione di energia elettrica che, nel caso di centrali nucleari, sarebbero esposte alla guerra ibrida che stiamo vivendo. Se un una centrale nucleare smette di funzionare in caso di attacco, oltre ai rischi ambientali che ne derivano, rimarrebbero senza elettricità centinaia di migliaia di persone. Invece, la produzione in piccoli impianti diffusi, garantisce la disponibilità di energia elettrica minimizzando il rischio di default, contribuendo così alla sicurezza energetica nazionale”. Un impianto che sorge tra i resti di quelli che un tempo furono gli agrumeti di una Palermo d’altri tempi, che in parte ancora oggi sopravvive. “Questo impianto solare - dice Jorge Madruga, Ceo di Beta Energia Srl - sfrutterà l’abbondante sole della Sicilia per fornire energia pulita, ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e creare nuovi posti di lavoro. Con la creazione di una cooperativa energetica miriamo a consentire ai residenti locali di gestire collettivamente il proprio fabbisogno energetico. Ringraziamo gli stakeholder locali e i nostri partner, Starpower e CerPlus per il loro prezioso supporto nel trasformare questa visione in realtà. Insieme stiamo promuovendo la collaborazione della comunità e creando una soluzione energetica sostenibile. Siamo impazienti di vedere l’impatto positivo che questo progetto avrà e invitiamo tutti a unirsi a noi in questo viaggio verso un futuro più verde”.



“Si tratta di un gesto che va certamente a vantaggio della riqualificazione di tutta l’area, - spiega Vincenzo Coppola, presidente di CER Plus Italia - anche se noi non ci illudiamo di risolvere i problemi del territorio, ma siamo lieti e convinti però di fornire il nostro contributo. Noi stiamo dando corso ad una richiesta strategicamente importante, con l’utilizzo di fonti rinnovabili per affrancarsi dalle fonti fossili, che dobbiamo sempre importare; quello che sta facendo Cer Plus nasce a seguito di una specifica normativa che, con il supporto del Gestore dei Servizi Energetici , abbiamo potuto interpretare in modo corretto, il che è testimoniato dalla validazione dei nostri progetti. Questo impianto, che serve a fornire energia alle comunità energetiche, ci mete in condizione di capire meglio come avvalersi dalle fonti rinnovabili ed utilizzarle in modo socialmente utile e la Sicilia, su questo tema che, ripetiamo, è di valenza strategica per il nostro Paese, ha dato risposte immediate ponendosi come leader nel settore”.