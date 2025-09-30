La Fondazione Orchestra Jazz Siciliana motore culturale e istituzione modello grazie a riconoscimenti ministeriali, attività educative e a una stagione concertistica da record.

In un tempo in cui il mondo della cultura fatica a trovare sostegno e continuità, ci sono realtà che resistono, crescono e diventano modello. È il caso della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group, che a Palermo rappresenta un unicum a livello nazionale: una fucina musicale, culturale e formativa che, da oltre mezzo secolo, mette insieme produzione artistica, educazione musicale, valorizzazione dei talenti e sviluppo del territorio.

Il cuore pulsante della Fondazione è l’Orchestra Jazz Siciliana, la prima permanente in Italia ad aver ottenuto un riconoscimento ministeriale al pari delle Istituzioni Concertistiche Orchestrali di musica classica. Un traguardo che testimonia non solo l’alto livello artistico dell’ensemble, ma anche la sua capacità di garantire occupazione stabile e qualificata a musicisti siciliani e italiani, restituendo alla musica jazz la dignità istituzionale che merita.

A confermare il prestigio internazionale dell'Orchestra Jazz Siciliana sono le numerose collaborazioni con vere leggende della musica mondiale: da Ron Carter, il più registrato contrabbassista della storia del jazz, a Patti Austin, voce iconica del soul e del pop; da Billy Cobham, pionieristico batterista jazz-rock, al grande direttore d’orchestra e arrangiatore Vince Mendoza; per continuare con Gregory Potter, la voce simbolo del jazz vocale contemporaneo ed ancora con la compianta Carla Bley, che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del jazz orchestrale e che ha registrato un disco con l’Ojs per

Ecm, la Deutsche Grammophon del jazz… per citarne alcuni.

Ma il Brass Group è molto più di un’orchestra: è un modello educativo e culturale, capace di agire sul lungo periodo. Parte integrante dell’attività istituzionale è infatti il progetto divulgativo che coinvolge migliaia di studenti delle scuole pubbliche, attraverso percorsi di formazione musicale incentrati sull’improvvisazione, sull’ascolto consapevole e sulla partecipazione attiva. Si sono formate così intere generazioni di giovani e per questo la Fondazione crede fortemente nei giovani talenti e ha creato anche la Brass Youth Jazz Orchestra.

Per il suo impegno a tutto tondo, il maestro Ignazio Garsia, fondatore e presidente della Fondazione, è stato premiato dalla Federazione del Jazz Italiano. Non solo per il lavoro artistico, ma anche per l’importante attività concertistica decentrata che porta il jazz in tutta la Sicilia e oltre, grazie a partnership con istituzioni pubbliche, enti locali e associazioni del terzo settore. A questa visione si affianca la dimensione produttiva: con la rassegna Brass in Jazz, giunta alla 52ª edizione, la Fondazione conferma Palermo come palcoscenico d’eccellenza per il jazz internazionale. La stagione 2025-‘26 si amplia con numeri significativi: da 72 a 98 concerti, da 12 a 14 titoli, su quattro giorni - dal giovedì alla domenica - e un programma che unisce prime assolute, produzioni orchestrali, esclusive europee e artisti premiati ai Grammy®. La proposta artistica è progettata con cura dal direttore artistico Luca Luzzu. A completare il mosaico della Fondazione, due realtà fondamentali: la Scuola Popolare di Musica, centro nevralgico di formazione che ogni anno accoglie centinaia di giovani talenti nel solco del jazz e delle musiche improvvisate, e il Centro Studi del Brass Group, dove in oltre 50 anni sono stati catalogati e digitalizzati migliaia di spartiti e arrangiamenti originali, rendendolo uno degli archivi musicali più importanti d’Europa per il jazz.