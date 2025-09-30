Siccagno day

L’infinito gusto del pomodoro che sa crescere senz’acqua

Martedì a Valledolmo un evento per celebrare il prodotto tipico della Valle del Bilici: si sviluppa senza bisogno di essere annaffiato, ha un sapore unico e vince premi in serie

Circondata dal mare, baciata dal sole ma di estensione rilevante, a carattere prevalentemente montuoso: ecco la vera Sicilia.

Nell’entroterra «capitano» cose dal gusto straordinario: tra le colline di Valledolmo, Sclafani Bagni, Alia, Villalba, ad esempio,

cresce un pomodoro simbolo della capacità di adattamento a climi e microclimi torridi, siciliani. Si tratta del Siccagno, ma

contrariamente a quanto si possa pensare, non è una varietà particolare ma un metodo di coltivazione adattiva che affonda le

radici nel buonsenso e in antiche pratiche agricole. In sostanza: la pianta viene trapiantata in primavera e, dopo un’irrigazione iniziale,

la si lascia crescere senza acqua. Il risultato? Frutti piccoli, dalla polpa compatta e un gusto concentrato. Sole e suolo alla massima espressione. Considerata l’alta percentuale di manualità e artigianalità nella produzione - e un po’ anche i costi - questo pomodoro ha rischiato per due decadi di andare perduto. Oggi, invece, il Siccagno è tornato a essere protagonista non solo come prodotto agricolo, ma come modello di sostenibilità.

Dal produttore... Antonio D’Agostino e lo sviluppo del siccagno dalla pianta alla confezione finale Dal produttore... Antonio D’Agostino e lo sviluppo del siccagno dalla pianta alla confezione finale

In tempi di cambiamento climatico, resiste alla siccità e richiede pochissimi interventi, dimostrando che un’agricoltura «povera» può avere un grande futuro: essenziale, robusto, è capace di trasformare

la mancanza d’acqua in un grande valore. Slow Food, con il Presidio del Pomodoro Siccagno della Valle del Bilici, ha contribuito a far conoscere questo pomodoro fuori dai confini locali. Tra i 600 e gli 800 metri di altitudine, le escursioni termiche e i terreni aridi diventano alleati: il siccagno produce poco ma regala una qualità unica. Le rese non superano i cento quintali per ettaro, la raccolta è manuale e si svolge da luglio a ottobre. Ma la sua forza sta tutta nel sapore: intenso, dolce e persistente. È ricco di licopene, vitamine e antiossidanti, elementi che lo rendono prezioso non solo in cucina ma anche dal punto di vista nutrizionale.

Perfetto per passate e conserve, mantiene un carattere deciso anche fresco, nelle insalate estive o nei piatti più semplici, come una pasta al pomodoro che diventa sorprendentemente ricca.

Negli ultimi decenni alcune cooperative e piccole aziende hanno rilanciato questa coltivazione, puntando su metodi biologici e

lavorazioni artigianali. Tanti i riconoscimenti ottenuti: il Premio annuale dell’Associazione Stampa Estera al Salone del Gusto di Torino (2005) per il pomodoro Siccagno di Rinascita, in condivisione con Carlo Petrini (fondatore di Slow Food). Altro riconoscimento quello

del Presìdio Slow Food - Pomodoro siccagno della Valle del Bilìci: dal 2012 il siccagno dell’alta Valle del Bilìci (tra Palermo e Caltanissetta: Valledolmo, Villalba, Sclafani, Alia, Vallelunga e altri paesi) è riconosciuto come Presìdio Slow Food, con schede ufficiali in italiano e in inglese. È un riconoscimento di tutela/valorizzazione del prodotto e del territorio. E ancora: Top

Italian Food 2022 di Gambero Rosso. Il Pomodoro Pelato di Siccagno del marchio Rosso Siculo (azienda D’Agò / Rinascita) è stato inserito e premiato nella guida Top Italian Food 2022, che seleziona eccellenze agroalimentari.

L’evento Siccagno Day 2025 è in programma martedì a Valledolmo: una giornata dedicata al pomodoro «rosso siculo» che nasce senz’acqua. Degustazioni, incontri, visite ai campi e momenti di confronto per raccontare una storia di gusto, identità e sostenibilità. Un’occasione per scoprire da vicino il valore di un prodotto che racconta la Sicilia più autentica.

Coltivazione legata al buonsenso e ad antiche pratiche agricole: dopo un’irrigazione iniziale la pianta resiste da sola