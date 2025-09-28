Il mondo delle vacanze cambia. Piscopo: serve la cultura del viaggio

Sono iniziate ieri con una preview alla presenza di 300 studenti degli istituti tecnici per il turismo di Palermo, accolti dall’esibizione della Corale Polifonica San Sebastiano della Polizia Municipale di Palermo, e un focus sulla formazione universitaria e l’intelligenza artificiale, le celebrazioni della Giornata Mondiale del Turismo 2025 che entrano nel vivo oggi al San Paolo Palace di Palermo. Un fittissimo programma di seminari con i professionisti del turismo si dipanerà per tutta la giornata di oggi. In apertura verrà distribuita a tutti i partecipanti la cartolina celebrativa, da arricchire con un francobollo di Poste Italiane e impreziosire con lo speciale annullo. «Per l’ottava volta consecutiva la Logos srl - spiega il CEO Toti Piscopo - organizza la Giornata mondiale del Turismo a Palermo, un appuntamento che sta entrando nelle abitudini dei siciliani e che quest’anno abbiamo dedicato a giovani studenti, buyer esteri e operatori turistici del privato e del pubblico integrando al tema mondiale “Turismo e trasformazione sostenibile” il payoff “Dalla Sicilia verso la civiltà del viaggio”. Una tematica, quasi una enunciazione di principi che, in questa occasione, vuole diventare affermazione di volontà visto che tutti i partecipanti alla tre giorni potranno sottoscrivere il «Manifesto della Civiltà del viaggio», che impegna i firmatari a una nuova visione del viaggiare con consapevolezza, giustizia e bellezza. Il documento sarà sottoscrivibile online grazie al QR dedicato».

“La Giornata mondiale del Turismo - sottolinea l’assessore al turismo e sport del Comune di Palermo, Alessandro Anello - rappresenta uno degli eventi che sosteniamo come Città di Palermo perché punta a contribuire attivamente alla riflessione internazionale sul turismo come motore di cambiamento sostenibile, ma anche perché è in grado di focalizzare l’attenzione sull’attrattività turistica del capoluogo siciliano e dunque aumentare i flussi turistici”. Flussi che a Palermo sono in crescita costante. Un milione e 369 mila presenze nel secondo trimestre di quest’anno, a +7,4% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il boom è rappresentato dagli stranieri: 889.476 presenze, contro le 795.744 del 2024 (+11,6%). Stabili, invece, le presenze di viaggiatori italiani: 479.705 quest’anno, rispetto alle 476.734 del 2024.

“Palermo - aggiunge Anello - si sta consolidando come destinazione turistica internazionale, grazie anche alle manifestazioni che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Lagalla ha promosso in questi anni, a partire dagli eventi organizzati per celebrare il 400° Festino di Santa Rosalia. Ma il turismo può essere anche elemento di riqualificazione delle periferie. In questa direzione l’attenzione si è concentrata, tra gli altri, sul rione Danisinni, con il progetto di riqualificazione urbana Mosaicando”. Sul fronte della promozione turistica internazionale, oltre alle principali fiere di settore, l’amministrazione comunale ha supportato un educational tour in collaborazione con ITA Airways per il mercato brasiliano. Un altro, in collaborazione con Neos Air, è stato dedicato al mercato statunitense. Ciliegina sulla torta: Palermo dal 21 al 28 novembre 2026 ospiterà la Japan Week, la più importante manifestazione di promozione della cultura e arte giapponese che si celebra ogni anno. Una grande opportunità di sviluppo turistico in un periodo di bassa stagione con un migliaio di addetti ai lavori giapponesi attesi, oltre ai visitatori ai vari eventi stimato fra 15 e 20 mila persone".