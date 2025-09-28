Allegroitalia Torre Artale, l’Arte della vera ospitalità italiana

Fondata nel 2009 da Piergiorgio Mangialardi, Allegroitalia Hotel & Condo è oggi una realtà solida e dinamica dell’hôtellerie italiana, capace di coniugare innovazione, creatività e una passione autentica per l’accoglienza. Il gruppo, interamente italiano e con headquarter a Firenze presso Allegroitalia San Gallo, ha sviluppato un modello unico di ospitalità con l’obiettivo di trasmettere lo stile di vita italiano attraverso hotel, resort e condotel che valorizzano i territori e la cultura dell’ospitalità.

Oggi Allegroitalia conta oltre 400 dipendenti e gestisce 11 strutture tra hotel e condotel

Allegroitalia è stata tra le prime realtà in Italia a credere nel format “condotel”, un trend oggi diffuso a livello internazionale. L’apertura di Allegroitalia San Pietro all’Orto 6, nel cuore del Quadrilatero della Moda di Milano, ha introdotto un nuovo concept di ospitalità, seguita dalla luxury penthouse suite Allegroitalia Montenapoleone, simbolo di lusso contemporaneo.

La Sicilia rappresenta una nuova e significativa realtà per Allegroitalia, capace di arricchire l’offerta del gruppo con il suo fascino unico e la sua autenticità. A pochi chilometri da Palermo e Cefalù, immerso tra i borghi di Trabia e San Nicola, sorge Allegroitalia Torre Artale Palermo, un hotel quattro stelle aperto tutto l’anno. La struttura, ospitata in una dimora storica del XVIII secolo, è un vero borgo hotel affacciato sulla splendida Baia di Trabia. Con 130 camere e appartamenti suddivisi tra Standard, Comfort e Superior, Torre Artale accoglie famiglie, coppie e viaggiatori in cerca di relax e benessere. L’esperienza è arricchita dal ristorante panoramico, che propone piatti della tradizione siciliana e mediterranea, e da una pizzeria con forno a legna aperta anche agli ospiti esterni. A rendere l’offerta ancora più speciale è l’orto officinale: un giardino di erbe aromatiche, verdure autoctone e frutti tropicali che ogni giorno arricchiscono la cucina con ingredienti freschi e genuini, nel pieno rispetto della stagionalità e del chilometro zero. La struttura dispone inoltre di un centro congressi ricavato da ambienti storici come l’antico frantoio, ideale per eventi aziendali e cerimonie. Per i matrimoni, oltre a spazi eleganti e scenografici, è disponibile una cappella consacrata che dona un tocco intimo e autentico alle celebrazioni religiose. Il vicino centro sportivo con piscina olimpionica, campi da tennis e aree dedicate ai più piccoli completa l’offerta, rendendo Torre Artale la scelta perfetta per chi desidera unire relax, natura e vacanza attiva. La Sicilia, con la sua bellezza autentica e l’ospitalità calorosa, rappresenta al meglio lo spirito Allegroitalia: un invito a scoprire, vivere e ricordare esperienze che lasciano il segno.