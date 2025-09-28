Al Balhara Resort: il rifugio di benessere tra lusso e natura

Continua la fase di ampliamento all’insegna della sostenibilità di Al Balhara Hotel Resort & Spa, la struttura 4 stelle al centro dell’itinerario arabo normanno. In posizione panoramica sulla Conca D’Oro di Palermo, il resort offre un’esperienza che combina eleganza, comfort e rigenerazione. Pensato per chi cerca relax, gastronomia di qualità e servizi benessere d’eccellenza, rappresenta una meta ideale per coppie, famiglie e viaggiatori in cerca di una pausa rigenerante. Situato a Monreale, celebre per il suo Duomo, il resort gode di panorami su promontori e colline verdeggianti che emanano quiete e relax. La posizione permette escursioni a Palermo e Cefalù altro polo dell'itinerario Unesco.

Le camere e le suite di Al Balhara sono progettate per offrire comfort e privacy, con arredi che fondono tradizione e design contemporaneo. Ogni unità dispone di aria condizionata, Wi-Fi, e sono disponibili anche suite con jacuzzi private, terrazze e attrezzature sportive, per gli ospiti che desiderano maggiore esclusività. Immancabile una proposta gastronomica di alta qualità che spazia dalla cucina locale a proposte internazionali, con attenzione a ingredienti stagionali e prodotti a km 0. Il ristorante principale propone menù degustazione, mentre il bar e il bistrò sono perfetti per pranzi leggeri o aperitivi al tramonto. Il resort offre, inoltre, opzioni per esigenze alimentari particolari (vegane, senza glutine) su richiesta. Il fulcro del resort è la sua spa: ambienti dedicati ai trattamenti, saune, piscine coperte e all’aperto, e percorsi benessere personalizzati. Massaggi terapeutici, trattamenti estetici e programmi detox vengono calibrati dallo staff per garantire risultati e relax profondo. Sono disponibili pacchetti romantici e persino programmi di benessere di più giorni. Un’offerta che sarà ampliata da aprile 2026.

Già a disposizione degli ospiti, l’hotel offre diverse piscine all'aperto, alcune stagionali, alcune con cascate scenografiche e solarium, oltre ad una zona con vasche idromassaggio a cielo aperto; una palestra attrezzata con macchine Tecnogym e terrazze solarium. Infine, Al Balhara propone un’ampia gamma di attività, lezioni di yoga, escursioni guidate e programmi per bambini. Per gli amanti del cavallo, golf o trekking, il resort può organizzare uscite e trasferimenti verso i migliori percorsi della zona. La struttura si candida anche a ospitare matrimoni esclusivi, ricevimenti e meeting aziendali grazie alle sue sale modulari e spazi esterni suggestivi. I pacchetti per eventi includono catering, allestimenti e servizi personalizzati per ogni esigenza. Il tutto incentrato su pratiche sostenibili tese a migliorare l’esperienza degli ospiti e valorizzare il territorio: riduzione dei consumi energetici, gestione responsabile dei rifiuti e collaborazione con fornitori locali.