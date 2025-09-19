Messina grande protagonista dell’International Context Bellini

Dal 19 al 27 settembre il Teatro Vittorio Emanuele ospita spettacoli tra danza, jazz, e recital lirici per riscoprire in generi diversi il grande compositore catanese

Messina ha un ruolo centrale nell’edizione 2025 del Bellini International Context: da oggi al 27 settembre al Teatro Vittorio Emanuele grandi appuntamenti: danza, jazz, teatro musicale, recital lirici, per raccontare Bellini con linguaggi diversi. Si comincia oggi alle ore 10.30 e domani alle 21 con Bellindanza, coreografie di Mariangela Bonanno e Alice Rella, regia di Valerio Vella: uno spettacolo che unisce le celebri melodie belliniane, il canto e la danza. Una proposta anche al mattino per i turisti o per chi arriva da più lontano, con il soprano Giulia Greco, il pianista Salvatore Messina e la Marvan Dance Company. Lunedì 22 alle 21, è in programma Bellini-Paganini, un dialogo (im)possibile, incontro teatrale e musicale dall’idea di Gianna Fratta, con gli attori Vincenzo De Michele (Bellini) e Giampiero Mancini (Paganini), il violinista Ettore Pellegrino, il Quartetto di Stefano Di Battista con la voce di Nicky Nicolai, e l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele diretta da Marco Moresco. Martedì 23 (doppio orario ore 10.30 e 21) Bellini – Composizioni da camera in jazz, rivisitazioni in chiave jazzistica delle più belle arie del compositore catanese eseguite dal Corelli Jazz Combo, compagine sorta all’interno del Conservatorio di Musica «Arcangelo Corelli» di Messina. Mercoledì 24, ore 21, l’attesissimo Norma in Jazz del celebre trombettista Paolo Fresu che reinterpreta l’eroina belliniana con gli arrangiamenti di Paolo Silvestri e l’Orchestra Jazz del Mediterraneo.

Venerdì 26 alle 21, si torna al repertorio tradizionale con il concerto Tra Bellini e Donizetti. Recital del soprano Klara Kolonits e del mezzosoprano Alessia Nadin con il pianista Salvatore Messina. Sabato 27 (ore 10.30 e ore 21) il Teatro Vittorio Emanuele e il pubblico saranno travolti dall’entusiasmo della Massimo Youth Orchestra diretta da Michele De Luca che, prima con ottoni e percussioni, poi con l’organico completo, proporranno due programmi differenti: Bellini in Brass! e Frequency: la linea del canto romantico. «Proporre – in qualche caso, riscoprendone parti più ricercate – la musica di Bellini secondo canoni classici, certamente; ma anche ripensando e rivisitando il suo magnifico repertorio alla luce di nuovi generi (il jazz, per esempio; ma non solo), cercando in questo modo di coinvolgere e interessare un pubblico sempre più vasto e diversificato; non disdegnando, poi, anzi trovando creativamente il modo, di accostare alcune delle pagine più famose del Cigno catanese con quelle di altri grandi musicisti del suo tempo o dei decenni successivi. Questo - sottolinea Matteo Pappalardo, direttore artistico della sezione Musica e Danza del Teatro Vittorio Emanuele di Messina – la ratio delle nostre scelte, in piena condivisione con gli intendimenti della Sovrintendenza di questo Ente (e d’intesa, naturalmente, con il CdA) e nel solco tracciato in questi anni dalla direzione artistica della rassegna. Ne è scaturita una serie di concerti che spazia dallo spettacolo di danza Bellindanza al recital lirico a Villa Bellini, con l’Orchestra del Vittorio Emanuele e con il grande tenore Celso Albelo e uno dei giovani soprani emergenti non solo del panorama nazionale, come Daniela Cappiello; e poi a Messina, il recital di Klara Kolonits e Alessia Nadin, meravigliose interpreti che due anni fa si sono fatte applaudire nei panni di Norma e Adalgisa, in una riuscita edizione della Norma al Teatro Vittorio Emanuele; dall’incontro (im)possibile tra Bellini e Paganini che riproporremo nel nostro Teatro, con la direzione ancora una volta dell’insostituibile Roberto Molinelli, alla raffinata ed entusiasmante Norma in Jazz, con Paolo Fresu e l’Orchestra del Mediterraneo; e infine due attese performance poste a chiudere la serie, Bellini in Brass e Bellini Frequency: la linea del canto romantico, affidate alla bravura e all’entusiasmo dei giovani musicisti della Youth Orchestra – prima, solo ottoni e percussioni; poi, l’intera compagine orchestrale - del Teatro Massimo di Palermo, sotto la sapiente guida della «bacchetta» messinese Michele De Luca. Ricette e formule – alchimie, forse – studiate sempre nel massimo rispetto delle partiture, cercando di attirare le generazioni più giovani e, più in generale, di meritare la considerazione e l’attenzione del pubblico». Gli eventi del Bellini International Context sono a ingresso gratuito su prenotazione. Prenotazioni sul sito ufficiale www.belliniinternationalcontext.it. La prenotazione garantisce il posto a sedere fino a 20 minuti prima dell'inizio dello spettacolo. Il Bellini International Context è una manifestazione fortemente voluta dal governo regionale che si realizza grazie alla collaborazione delle Città di Catania, Messina e Palermo e delle più importanti istituzioni culturali dell’Isola: Teatro Massimo Bellini di Catania, Teatro Massimo di Palermo, Teatro Vittorio Emanuele di Messina, Fondazione Taormina Arte Sicilia che ne cura il coordinamento con la propria direttrice artistica Gianna Fratta, Università degli Studi di Catania, Conservatorio di Musica «Vincenzo Bellini» di Catania, Conservatorio di Musica «Arcangelo Corelli» di Messina, Conservatorio di Musica «Alessandro Scarlatti» di Palermo, Catania Summer Fest e Arcidiocesi di Catania.