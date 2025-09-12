Bellini International Context, Musica, teatro, danza e conversazioni per Vincenzo Bellini: il programma completo degli spettacoli

Su www.belliniinternationalcontext.it è possibile assicurarsi un posto a sedere per gli appuntamenti dal 13 al

28 settembre a Catania e a Messina. Ultimi biglietti per Il pirata al Teatro Massimo Bellini di Catania

È tutto pronto per la quinta edizione del Bellini International Context: dal 13 al 28 settembre 2025, Catania

e Messina diventano i due poli di una rassegna direttamente promossa e organizzata dall’Assessorato del

turismo, dello sport e dello spettacolo della Regione Siciliana, in omaggio al compositore catanese che accoglie

concerti lirico-sinfonici e cameristici, recital, spettacoli di danza, teatro musicale, incontri, approfondimenti

scientifici e momenti di divulgazione. Una fitta agenda di appuntamenti gratuiti su prenotazione, con l’unica

eccezione dell’opera Il pirata (23 settembre al Teatro Massimo Bellini di Catania), proposta in un nuovo

allestimento scenico con Irina Lungu, Celso Albelo e Franco Vassallo, diretta da Marco Alibrando e con la

regia di Renato Bonajuto.

«Sono molto orgogliosa di annunciare la prossima edizione del Bellini International Context 2025 che

rappresenta ormai un evento molto atteso all’interno della nostra programmazione – dice l’assessore regionale

al Turismo, sport e spettacolo, Elvira Amata – e che costituisce una vetrina di altissimo profilo per il talento

artistico internazionale, ma anche un’occasione straordinaria per valorizzare la nostra regione, ricca di storia,

cultura e bellezze paesaggistiche uniche. Una conferma del nostro costante impegno nel sostenere la cultura e

il turismo di qualità con l’obiettivo di continuare a rafforzare sempre più l’attrattività della nostra splendida

regione e per promuovere il nostro patrimonio attraverso un’offerta culturale e turistica attenta e responsabile».

«Il Bellini International Context 2025 – dichiara la coordinatrice artistica della rassegna Gianna Fratta –

offre una proposta culturale eterogenea ed estremamente variegata, unificata dalla figura di Vincenzo Bellini.

Tante le offerte per la città e per i turisti: dagli spettacoli di danza agli incontri culturali, dai concerti sinfonici

all'opera, dal jazz al teatro, dalle opere in prima esecuzione assoluta ai recital, per un cartellone che spazia non

solo all'interno dei linguaggi artistici, ma anche di generi e stili. Bellini è la figura unificante, il Leitmotiv di

ogni spettacolo, che al cigno catanese si ispira e da cui trae diretto impulso creativo. Spiccano nella

programmazione il nuovo allestimento dell'opera belliniana Il pirata, che andrà in scena il 23 settembre nel

teatro intitolato a Bellini, così come i tanti galà lirico-sinfonici e i tanti appuntamenti artistici e culturali che si

dipanano tra Catania e Messina per un totale di quasi 30 eventi dal 13 al 28 settembre e centinaia di artisti

coinvolti. Da sottolineare l’imponente rete partenariale della rassegna, che vede coinvolti i più rappresentativi

soggetti culturali dell’Isola, dai Conservatori di Palermo, Catania e Messina all’Università degli Studi di

Catania, dal Teatro Massimo di Palermo, il Teatro Bellini di Catania e il Teatro Vittorio Emanuele di Messina

alla Fondazione Taormina Arte Sicilia, senza tralasciare i grandi nomi del panorama internazionale chiamati

ad interagire con le compagini del territorio. Un sistema di soggetti che, attraverso un’azione di coordinamento,

si unisce per rendere omaggio alla figura di Vincenzo Bellini con una iniziativa direttamente promossa

dall’Assessorato per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo».