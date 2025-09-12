Bellini International Context, Musica, teatro, danza e conversazioni per Vincenzo Bellini: il programma completo degli spettacoli

Su www.belliniinternationalcontext.it è possibile assicurarsi un posto a sedere per gli appuntamenti dal 13 al
28 settembre a Catania e a Messina. Ultimi biglietti per Il pirata al Teatro Massimo Bellini di Catania
È tutto pronto per la quinta edizione del Bellini International Context: dal 13 al 28 settembre 2025, Catania
e Messina diventano i due poli di una rassegna direttamente promossa e organizzata dall’Assessorato del
turismo, dello sport e dello spettacolo della Regione Siciliana, in omaggio al compositore catanese che accoglie
concerti lirico-sinfonici e cameristici, recital, spettacoli di danza, teatro musicale, incontri, approfondimenti
scientifici e momenti di divulgazione. Una fitta agenda di appuntamenti gratuiti su prenotazione, con l’unica
eccezione dell’opera Il pirata (23 settembre al Teatro Massimo Bellini di Catania), proposta in un nuovo
allestimento scenico con Irina Lungu, Celso Albelo e Franco Vassallo, diretta da Marco Alibrando e con la
regia di Renato Bonajuto.
«Sono molto orgogliosa di annunciare la prossima edizione del Bellini International Context 2025 che
rappresenta ormai un evento molto atteso all’interno della nostra programmazione – dice l’assessore regionale
al Turismo, sport e spettacolo, Elvira Amata – e che costituisce una vetrina di altissimo profilo per il talento
artistico internazionale, ma anche un’occasione straordinaria per valorizzare la nostra regione, ricca di storia,
cultura e bellezze paesaggistiche uniche. Una conferma del nostro costante impegno nel sostenere la cultura e
il turismo di qualità con l’obiettivo di continuare a rafforzare sempre più l’attrattività della nostra splendida
regione e per promuovere il nostro patrimonio attraverso un’offerta culturale e turistica attenta e responsabile».
«Il Bellini International Context 2025 – dichiara la coordinatrice artistica della rassegna Gianna Fratta –
offre una proposta culturale eterogenea ed estremamente variegata, unificata dalla figura di Vincenzo Bellini.
Tante le offerte per la città e per i turisti: dagli spettacoli di danza agli incontri culturali, dai concerti sinfonici
all'opera, dal jazz al teatro, dalle opere in prima esecuzione assoluta ai recital, per un cartellone che spazia non
solo all'interno dei linguaggi artistici, ma anche di generi e stili. Bellini è la figura unificante, il Leitmotiv di
ogni spettacolo, che al cigno catanese si ispira e da cui trae diretto impulso creativo. Spiccano nella
programmazione il nuovo allestimento dell'opera belliniana Il pirata, che andrà in scena il 23 settembre nel
teatro intitolato a Bellini, così come i tanti galà lirico-sinfonici e i tanti appuntamenti artistici e culturali che si
dipanano tra Catania e Messina per un totale di quasi 30 eventi dal 13 al 28 settembre e centinaia di artisti
coinvolti. Da sottolineare l’imponente rete partenariale della rassegna, che vede coinvolti i più rappresentativi
soggetti culturali dell’Isola, dai Conservatori di Palermo, Catania e Messina all’Università degli Studi di
Catania, dal Teatro Massimo di Palermo, il Teatro Bellini di Catania e il Teatro Vittorio Emanuele di Messina
alla Fondazione Taormina Arte Sicilia, senza tralasciare i grandi nomi del panorama internazionale chiamati
ad interagire con le compagini del territorio. Un sistema di soggetti che, attraverso un’azione di coordinamento,
si unisce per rendere omaggio alla figura di Vincenzo Bellini con una iniziativa direttamente promossa
dall’Assessorato per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo».
