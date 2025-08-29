Festa di popolo e tradizioni a Baucina, il paese che fa mangiare bene

Sagra del Grano e non solo, anche il Baucina Food Fest: il paese al centro della provincia di Palermo, sulla direttrice per Agrigento, domenica sarà al centro di uno degli eventi più attesi della stagione estiva siciliana. Un’intera giornata dedicata alla riscoperta delle tradizioni contadine, alla gastronomia locale e all’intrattenimento di qualità, in un contesto che unisce cultura, memoria e comunità.

Sarà un viaggio tra sapori antichi e tradizioni contadine, quello che prenderà il via dopodomani alle 14, con una suggestiva passeggiata gastroculturale a cura del Pad Art District - Il Gusto dell’Arte (previa prenotazione). I visitatori saranno accompagnati in un cammino mirato alla scoperta del centro storico del paese e delle sue tante eccellenze. A partire dalle 16, poi, si aprirà la Via d’un tempo, percorso tematico che ripropone antichi mestieri e atmosfere contadine.

Alle 16,30 cominceranno i laboratori dimostrativi, evocativamente denominati Mani in pasta, dedicati alla produzione artigianale di pane e pasta, pensati per adulti e bambini e sicuramente tra i più apprezzati, dato che si parla dei due alimenti più comuni sulle nostre tavole.