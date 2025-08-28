Balestrate capitale del gusto tra frutti esotici e divertimento

Una città... tropicale: tre giorni alla scoperta di Balestrate tra convegni, cooking show, masterclass e un insolito Carnevale d’estate. Da oggi a domenica gli appassionati, gli amatori, i turisti, i curiosi troveranno frutta... per i loro denti: parliamo di frutta tropicale, perché nel paese al confine tra le province di Palermo e Trapani torna l’appuntamento che ha reso il borgo marinaro capitale del mango (e non solo). Nel corso della manifestazione previste degustazioni di prodotti trasformati a cura della Pro Loco e di mango fresco a cura dei produttori de Il Filo Tropicale, Muzzikato e Talia, oltre al live cooking di Giusina in Cucina, al secolo Giusi Battaglia.

Tropicalia - Le Vie del Mango è alla sua quinta edizione ed è un evento promosso dal Comune in collaborazione con la Pro Loco, la cooperativa di comunità Terre delle Balestrate e con l’associazione III Millennio. C’è il patrocinio dell’Università di Palermo e il contributo degli assessorati regionali alle Attività produttive e al Turismo, oltre che del Gal Golfo di Castellammare. Coinvolte tutte le realtà produttive locali dedite, oltre che alla produzione del mango, anche ad altri frutti tropicali che qui, in un borgo dalla tradizione agricola e gastronomica di grande pregio, sembrano aver trovato il proprio habitat naturale. Balestrate è la terra del vino ma dalla metà degli anni ’90 si è sviluppata anche la coltivazione di frutta tropicale e in particolare di mango. E ora è pure capitale del frutto esotico, grazie al microclima e alla posizione geografica. Il risultato è che il mango di Balestrate è tra i più buoni mai assaggiati. «È un evento che non solo celebra il mango, frutto ormai simbolo di una Sicilia sorprendente e contemporanea, ma che diventa anche occasione di incontro, festa e partecipazione - racconta Vito Rizzo, sindaco di Balestrate -. Siamo felici di aprire le porte del nostro paese a tutti coloro che vorranno far parte di questo straordinario viaggio tra cultura, natura e gusto».

A consacrare il borgo marinaro come capitale del mango il lavoro svolto dal 2023 dalla cooperativa Terre delle Balestrate. In questi anni oltre al frutto sono nati molti prodotti trasformati dal mango di Balestrate come succhi, miele, composte. Il Carnevale estivo aggiunge un tocco ancora più divertente alla manifestazione: organizzato dall’associazione III Millennio, domenica farà girare carri allegorici, musica, colori.