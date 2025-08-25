La festa tra sapori e tradizioni nel borgo capitale del gusto

A Sclafani Bagni domenica prossima c’è il Wine&Food tra chef stellati, vini d’autore e masterclass con degustazioni gratuite, passeggiate alle terme e musica itinerante

Le Madonie al centro dell’iniziativa che riunisce esperti del settore in una serie di eventi dedicati: ecco tutti gli appuntamenti

Un borgo sospeso nel tempo, arroccato sulle Madonie e custode di storie millenarie, si prepara ad accogliere una delle manifestazioni più attese dell’estate enogastronomica siciliana. Domenica prossima, 31 agosto, Sclafani Bagni ospiterà la seconda edizione del Wine&Food Festival, una giornata interamente dedicata alla cucina d’autore, ai grandi vini dell’Isola e alle tradizioni di un territorio che non smette di sorprendere. Il cuore pulsante della manifestazione sarà la Badia ex Monastero di Santa Chiara, dove il pubblico potrà assistere a tre showcooking di altissimo livello.

Il primo sarà con lo chef Giuseppe Carollo del ristorante Nangalaruni di Castelbuono, con i suoi ravioli di tenerumi in salsa di pomodoro siccagno, accompagnati dai vini di Feudo Montoni. Poi toccherà alla creatività dello stellato Giuseppe Raciti (Ristorante Zash, Riposto), che porterà in scena un uovo in camicia croccante con composta di gelsi rossi e spuma di provola delle Madonie, in abbinamento ai vini Tasca d’Almerita. A chiudere un altro stellato, Giuseppe Causarano (ristorante Vota Vota, Marina di Ragusa), che firmerà una raffinata versione della pasta e patate, esaltata dai vini di Castellucci Miano. A raccontare piatti e territori la voce esperta di Nino Aiello, storico collaboratore del Gambero Rosso.

Gusto e confronto con il talk Imprenditori Madoniti si incontrano: storie di successi: nomi simbolo come Fiasconaro di Castelbuono, Cappadonia Gelati di Palermo e la food creator Chiara Licata, in un dialogo dedicato alle sfide e alle opportunità della nuova imprenditoria enogastronomica. Il viaggio proseguirà nel Castello Medievale, cornice delle masterclass enologiche, moderate dalla giornalista Maria Antonietta Pioppo. Il vignaiolo etneo Salvo Foti, anima de I Vigneri, guiderà la degustazione de I Vini Umani, un percorso sensoriale sul rapporto etico tra uomo, vite e ambiente. Poi la Cantina Planeta racconterà le proprie tenute attraverso una selezione di etichette commentate in prima persona dalla famiglia e dall’enologa aziendale.

Gli eventi sono acquistabili singolarmente (10 euro più costi di prevendita) oppure in formula pacchetto (5 eventi a soli 30 euro più la prevendita). Appuntamenti gratuiti: prima gli studenti dell’Iis Pietro Domina, sezione Ipseoa di Castellana Sicula, proporranno una degustazione davanti alla Badia, poi, a Porta Soprana, i visitatori potranno scoprire vini, salumi e specialità locali.

Il Festival sarà anche occasione per vivere il paesaggio: in mattinata è prevista un’escursione alle Terme di Sclafani Bagni, piccolo gioiello naturale dove l’acqua calda sgorga dalla roccia creando una pozza naturale immersa nella bellezza delle Madonie. Durante l’intera giornata, il piazzale della Badia ospiterà un’area espositori con aziende enogastronomiche del territorio, animata da musica itinerante. A chiudere la festa, alle 21,30 in piazza Piersanti Mattarella, sarà l’energia etno-rock dei Sirah insieme a Michele Piccione, in un concerto che promette di trasformare il borgo in una piazza danzante sotto le stelle. Il Wine&Food Festival di Sclafani Bagni è promosso dall’Amministrazione comunale con il sostegno del Comune, della Bcc Madonie, del Parco delle Madonie, e con la collaborazione di partner tecnici come Sagrim, Mulinello e l’Associazione La Sicilia di Ulisse. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale www.sclafaniwinefood.com e sui canali social del Festival. Con i suoi profumi, i suoi sapori e la sua capacità di raccontare la Sicilia più autentica, il Wine&Food Festival si conferma non solo un evento enogastronomico, ma un’occasione per riscoprire un borgo incantevole e la forza di una comunità che investe nella cultura del gusto.